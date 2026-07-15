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- ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು!; ಆದರೆ, ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ!
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು!; ಆದರೆ, ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಪ್ಟ್-ಔಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ 'ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ' ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ-ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ (Verification Form) ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ 'ಆಪ್ಟ್-ಔಟ್' (Opt-out - ಹೊರಗುಳಿಯುವ) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ನ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ನ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ-ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮೂನೆಯ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ (ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ), ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್), ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜಾತಿ ವಿವರಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ 'ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ' ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Discontinued).
'ಆಪ್ಟ್-ಔಟ್' ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ
ಮನೆ-ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಐಡಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತೀವ್ರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಈ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಿಗೆ/ನಿರಾಕರಣೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗ-2 ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ನಾನು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಇರಲಿದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಹಳೆಯ 11 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮೂನೆಯು ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಭಾಗ-1 ರ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ 11 ಅಂಶಗಳು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಎಸ್ಕಾಂ (Escom) ಹೆಸರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಖಾತೆ ಐಡಿ (Account ID), ಫಲಾನುಭವಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾಲೀಕರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವರ್ಗ (ಎಪಿಎಲ್, ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು), ಮತದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ (EPIC) ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಾತಿ ವರ್ಗ (ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಇತರರು), ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಫಲಾನುಭವಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ.
ಜಾತಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ; ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (Bescom) ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ (Optional) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ "ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ" (Refuse to provide information) ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.