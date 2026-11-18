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- ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಅದ್ಧೂರಿ ಬರ್ತಡೇ; ಖರ್ಗೆಗೆ ತಿವಿದ ಬಿಜೆಪಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಅದ್ಧೂರಿ ಬರ್ತಡೇ; ಖರ್ಗೆಗೆ ತಿವಿದ ಬಿಜೆಪಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ (ನ.18): ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜಯ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ, ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ನಿನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಂಜಯ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:
ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, "ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (RSS) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇನಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, "ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆಯೇ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದವೋ?" ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.