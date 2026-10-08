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- ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಡಗು! ನೀರು-ನೆಲದಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವ ನೌಕೆ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಜನ!
ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಡಗು! ನೀರು-ನೆಲದಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವ ನೌಕೆ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಜನ!
ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಉಭಯಚರ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ (Indian Coast Guard) ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್' (Hovercraft) ನೌಕೆಗಳು ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ.
ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ತೀರದ ಒಣ ಮರಳಿನ ಮೇಲೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಗೋವಾದಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ:
ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೌಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾರವಾರದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬೀಚ್ನ ಮರಳಿನ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹಡಗುಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಕಡಲ ಪ್ರಿಯರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗಿಂತ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ:
ನೆಲ-ಜಲವೆನ್ನದೆ ಸಂಚಾರ: ಇದು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಣ ಭೂಮಿ, ಮರಳು ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೂ ಸಮಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಉಭಯಚರ (Amphibious) ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಗಸ್ತು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತೀರದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ (Air cushion) ಮೂಲಕ ತೇಲುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲದು.
ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ:
ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಈ ನೌಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು (Search and Rescue Operation) ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೀರಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಹೋವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಂತಿವೆ.
ಕಾರವಾರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಂತಹದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿವೆ.