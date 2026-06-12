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- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ? 1.5 ಮೀ.ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿದ್ರೆ ನೆಲಸಮ ಫಿಕ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ? 1.5 ಮೀ.ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿದ್ರೆ ನೆಲಸಮ ಫಿಕ್ಸ್!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 1.5 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಜಿಬಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿ: ಉಮಾಶಂಕರ ಕಾರ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲೆಂದು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮೀರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳೇ 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಖಾಸಗಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಹೋಟೆಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವಿರಲಿ ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಎತ್ತರ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು.1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ನಂತರ 0.9 ಮೀಟರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ನಿಯಮ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಡವದಿದ್ದರೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಡವುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಭರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲೂ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಸುತ್ತಲೂ 1.5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಈಗ 2 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಎತ್ತರವನ್ನು 10 ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಸಚಿವರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸುಮಾರು 8-9 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎತ್ತರ 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಎಲ್.ಎಸ್.ಸುಧಾಕರ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವಿರಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಕೆಡವಲಾಗುವುದು. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂದರು.
ಕುಮಾರಕೃಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 98 ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, 3,876 ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, 103 ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, 4500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, 217 ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, 1.10 ಲಕ್ಷ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, 540 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, 2,850 ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ 1,350 ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಪ್ರಭಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.