ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸೂರಿಗೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ 10.5 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 9 ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 'ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು' (Yellow Line) ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL) ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯವರೆಗೆ 10.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರಿಸಿದ (Elevated) ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ನೂತನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 9 ನೂತನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
BMRCL ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.ನಾರಾಯಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿ.ಮೀ.),
2.ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತ (ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.8 ಕಿ.ಮೀ.),
3.ಹಳೆಯ ಚಂದಾಪುರ,
4.ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ,
5.ಬಾಲಗರನಹಳ್ಳಿ (ನೇರಲೂರು, ಚಂದಾಪುರ, ಮಸ್ರೂರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಗರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ)
6.ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ
7.ಯಾದವನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಗಣಿ, ಗಿಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ)
8.ಅತ್ತಿಬೆಲೆ
9.ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ)
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭ್ಯಂತರ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ 23 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 11 ಕಿ.ಮೀ) ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (CMRL) ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಿತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ BMRCL ತನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು (Skywalks), ಸಬ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
BMRCL ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಡಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.