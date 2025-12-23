ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಿಟ್ಟಿ; ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋಕೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ!
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಸೆರೆ! ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಪರದಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚಿರತೆ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಸೆರೆ
ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಚಿರತೆ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಸೆರೆಯಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರೇ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿರತೆಯು ಮೂರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ರೈತರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು.
ಕುತೂಹಲ ತಂದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಮಂಗಳವಾರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬೋನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (Automatic) ಬಾಗಿಲು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ‘ಬೋನು’ ವಾಸ
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕಿಟ್ಟಿ, ಬೋನಿನ ಸಲಾಕೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೋನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೋನಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಿಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಹತಾಶರಾಗಿ ‘ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ..’ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋನಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು
ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ, ಚಿರತೆ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೋನಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.
ಬೋನಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, 'ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಜನರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.