ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ
Bengaluru ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು
ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕಿ Indira Lankesh ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗಳು Esha Lankesh ನೆರವೇರಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬನಶಂಕರಿ ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ನಡೆಸುವ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಾರಸುದಾರರು ಇದ್ದರೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ
ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಪುತ್ರಿ Kavita Lankesh ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ Indrajit Lankesh ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ
ಈಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯವಾಗಿರದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.