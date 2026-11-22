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- ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ: ವಿಶೇಷತೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ: ವಿಶೇಷತೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನ.25 ರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 2026 ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ-ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ 11 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣದಾದ್ಯಂತ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಳಿಗಾಲದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 2026: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಿಯಾ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ (ಚೆಂಡು ಹೂವು), ಪೆಟೂನಿಯಾ, ಟೊರೇನಿಯಾ, ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ (ಸೇವಂತಿಗೆ) ಮತ್ತು ಜರ್ಬೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂವುಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
2026ರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಭವನ ಗೇಟ್ವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಆನೆಯ ಶಿಲ್ಪ, ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಹೂವಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 2026: ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 2025ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 30 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 2026ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ-ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ 11 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಗರದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.