ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಬಳ!
ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ಸಂಬಳ, ವಯೋಮಿತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪದವೀಧರರು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ
ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (Agriculture Development Officer- ADO)
ಇದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುದ್ದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹35,000 ದಿಂದ ₹80,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ (ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು)
* ನೇಮಕಾತಿ: ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ (Agricultural Scientist)
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ದಿಂದ ₹1,20,000
* ವಯೋಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
* ನೇಮಕಾತಿ: ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (Agriculture Officer)
ಈ ಹುದ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ದಿಂದ ₹90,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 38 ವರ್ಷ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ (AFO)
ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35,000 ದಿಂದ ₹70,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ
* ನೇಮಕಾತಿ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ದಿಂದ ₹80,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
* ನೇಮಕಾತಿ: ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ
ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (Agriculture Supervisor)
ಈ ಹುದ್ದೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ದಿಂದ ₹50,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (Rural Development Officer)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕೆಲಸ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹30,000 ದಿಂದ ₹60,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ (Agriculture Research Assistant)
ಈ ಹುದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35,000 ದಿಂದ ₹70,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ (Food Safety Officer)
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ದಿಂದ ₹90,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹45,000 ದಿಂದ ₹85,000
* ವಯೋಮಿತಿ: 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ
ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು?
ನೀವು ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
* ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು
* ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್
* ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
* ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು
* ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.