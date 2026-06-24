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- Wrong UPI Transaction Refund: ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯೋದು?
Wrong UPI Transaction Refund: ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯೋದು?
What if I accidentally transfer money to wrong UPI ID: ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹಣ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಭಾರತ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತೂ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಭೀಮ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ನಂತಹ ಯುಪಿಐ (ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದರೂ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಹಣವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ತಪ್ಪು ಯುಪಿಐ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು.
ಆತುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೋನ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ.1,000 ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂ.10,000 ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐಡಿ, ಯುಟಿಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದಂತಹ ವಿವರಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪರಿಹಾರ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 'Transaction History'ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 'Report Issue' ಅಥವಾ 'Raise Complaint' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ತಪ್ಪು ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.
ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ನೀವು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ NPCI (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
NPCI ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. NPCI ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಮೂಲಕ 1800-120-1740 ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ವಹಿವಾಟಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಹಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
NPCI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. RBI ಅಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೇ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, RBI ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿರಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ RBI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ದೂರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು పట్టಬಹುದು. ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ?
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ.
ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಂತರ ಬೇಕೆಂದೇ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ರೂ.1 ಕಳುಹಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ಆತುರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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