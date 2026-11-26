Indian Women s Hockey team creates history ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು(Indian Women's Hockey team) ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
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- India Latest News Live: ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ; ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
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India Latest News Live: ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ; ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಡಿ.4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ‘ಜೋ ಬಚಾಯ್ ಹೈ ಸಂಗ್ ಸಮೈತ್ ಲೋ’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಫರ್ಹತ್ ಇಷ್ತಿಯಾಕ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿದ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫವಾದ್ ಖಾನ್, ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸನಮ್ ಸಯೀದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿರುವ ಅಘೋಷಿತ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಬಿಡಗಡೆಯಾಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ)ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
08:14 AM (IST) Nov 26
India Latest News Live 26 November 2026 ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ; ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ!
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