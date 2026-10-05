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- Royal Enfield Himalayan 750 ಹೊಸ ಅವತಾರ.. ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ರಿವೀಲ್
Royal Enfield Himalayan 750 ಹೊಸ ಅವತಾರ.. ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ರಿವೀಲ್
Royal Enfield ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಏನದು? ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Royal Enfield ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ Himalayan 440 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್!
ಹೌದು Royal Enfield Himalayan ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ Royal Enfield Himalayan 750. ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಬೈಕ್ನ ಬಾಡಿವರ್ಕ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ..
4 ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ Royal Enfield Himalayan 750
ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೂದು, ಹಸಿರು, ಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್ ಚಕ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಚಕ್ರ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 19-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್
ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಂಡಗಿನ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡ್ಸ್ಟ್ರೀನ್, ಸೈಡ್ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೀಟ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್, ದುಂಡಗಿನ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಆರೋಹಿತವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ಎಂಜಿನ್.. ಈ ಬೈಕ್ 55 bhp ಮತ್ತು 60 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ EICMA ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.