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- ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಹನಿಮೂನ್ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿಗೆ ಶಾಕ್: ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್
ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಹನಿಮೂನ್ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿಗೆ ಶಾಕ್: ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್
ನಾಂದೇಡ್ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಹೂವು ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್
ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಒಳಗೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಒಳಗೆನೇ ಹನಿಮೂನ್ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮದುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಾಂದೇಡ್ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ
11002 ನಾಂದೇಡ್ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನ್ನು ಬಲೂನ್ಗಳು, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ "I Love You" ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಕೋಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಂಪತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ
ಈ ಅಲಂಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಹತ್ ರೂಮ್ ಡೆಕೊರೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಜಲ್ನಾದ ದಂಪತಿಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಿಂದ ಜಲ್ನಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ತಂಡ ರೈಲಿನ ಕೋಚ್ ನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ಜಲ್ನಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಗಣನೆ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋಚ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋಚ್ ಪ್ರವೇಶ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹನಿಮೂನ್ ಸೂಟ್ನಂತೆ ಅಲಂಕಾರ
ಹನಿಮೂನ್ ಸೂಟ್ನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ರೈಲು ಕೋಚ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಬಲೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈಲು ಚಲಿಸುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಕೋಣೆಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಟಪ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು "ಸುಹಾಗ್ ರಾತ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಅಲಂಕಾರಕಾರರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲರಾತ್ರಿ!
ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ಲಿಪ್, ಬಲೂನ್ಗಳು, ನೇತಾಡುವ ಹೂವುಗಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ "ಐ ಲವ್ ಯು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಹನಿಮೂನ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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