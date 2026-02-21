- Home
- News
- India News
- 33 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ! 47 ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ರವಾನೆ
33 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ! 47 ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ರವಾನೆ
ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 33 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, 47 ದೇಶಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂದಾದಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೇ? ಬಾಂದಾ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಮ್ ಭವನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ದುರ್ಗಾವತಿಗೆ 33 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು 'ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
47 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರವಾನೆ
2010 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಈ ಕರಾಳ ಆಟ ನಡೆದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರಾಧವು 2010 ರಿಂದ 2020 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ 47 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರು
• ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರು.
• ಈ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
• ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
• ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವೂ ಆಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಅಂಶಗಳು
ಸಿಬಿಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2020 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2021 ರಂದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ 74 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
• ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.
• ಕೆಲವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
• ಹಲವರು ಇಂದಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧ
ಆರೋಪಿಗಳು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ 47 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣದ ಆಸೆ ಬೇಡ, ಉಗ್ರನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ NIAಗೆ ನೀಡಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಇಮಾಮ್
33 ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಎಲ್ಲಾ 33 ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗದನ್ನು ಸಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುವುದು.
ಈ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಸೀಳಿಕೊಂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ..!
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ