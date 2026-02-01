- Home
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಥಾರ್ ಕಾರಲ್ಲೇ YSRCP ನಾಯಕ ಚಕ್ಕಂದ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸಿದ ಗಂಡ!
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಥಾರ್ ಕಾರಲ್ಲೇ YSRCP ನಾಯಕ ಚಕ್ಕಂದ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸಿದ ಗಂಡ!
Illicit relationship claim Hariprasad Reddy attack ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಚಿತ್ತೂರು/ತಿರುಪತಿ: ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಸಮೀಪದ ಉಪ್ಪಾರಪಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಚು-ಕುಚು
ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುಪತಿ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸರಪಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ x.comನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ.
Extra-Marital affair Kalesh (YSRCP leader Hariprasad Reddy thrashed by a YSRCP Sarpanch near Tirupati after being caught in a Thar with the Sarpanch’s wife. Alleged affair. God bless these politicians. 😭)pic.twitter.com/nxRTtdYgt7
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 1, 2026
