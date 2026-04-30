- ಜೈಪುರದ ಕೋಟೆಯ ಭಯಾನಕ ಕಹಾನಿ: ರಾಜಕುಮಾರನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು: ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಂತೆ ಕೂಗಾಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು
The haunted history of nahargarh fort ಜೈಪುರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನಹರ್ಗಢ ಕೋಟೆ ದೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಇದು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೂಗು, ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ಬ ಈಗೂ ಕೇಳುತ್ತೆ.
ನಹರ್ಗಢ ಕೋಟೆ
ನಹರ್ಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರೀಟ ರಾಜಕುಮಾರನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೋಟೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸುದರ್ಶನಗಢದಿಂದ ನಹರ್ಗಢ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜನರು ನಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಭೋಮಿಯಾಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25, 2017 ರಂದು, ಚೇತನ್ ಸೈನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ನಹರ್ಗಢ ಕೋಟೆಯ ಅದೇ ಕೋಟೆಯಿಂದ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೇತನ್ ದೇಹವು ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಸುದರ್ಶನಗಢ
"ಸುದರ್ಶನಗಢ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 1734 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್ II ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. 1883 ರಲ್ಲಿ, ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋ ಸಿಂಗ್ ಸುದರ್ಶನಗಢವನ್ನು ಪುನರ್ನಿಮಿ್ರಸಿದರು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸಭೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವ ಹಲವಾರು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಸಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಕೋಟೆಯು ರಾಜಕುಮಾರ ನಹರ್ ಸಿಂಗ್ನ ಪ್ರೇತದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ಬ. ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು
ಇದರ ನಂತರ, ರಾಜನು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ನಹರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕುಮಾರನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೋಟೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸುದರ್ಶನ್ಗಢದಿಂದ ನಹರ್ಗಢ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಜನರು ನಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಭೋಮಿಯಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸ್ಥಳಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗು, ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ಬ. ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
