ಶಾಸಕರ ಕೊರತೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಹಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್! MGR ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ? 108 ಅಲ್ಲ 107!
2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಇನ್ನೂ 11 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆವರೆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ, ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ 118 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 11 ಶಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದೇ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
108 ಅಲ್ಲ107
ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲ?
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ?
ಈ ನಡುವೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಶಾಸಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೇಗನೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು
ಪದಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅತೀ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 7 ರಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೈತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ರಾಜಕೀಯವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಎಂಜಿಆರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು, ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ.
