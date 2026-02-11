- Home
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಯೊಂದು ಮಲಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಶ್ವಾನ
ಬೀದಿನಾಯಿಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಚೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ನಾಯಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೈಭವ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇರಿಸಿದ ಚೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಯಿಯೊಂದು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೈಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ
ಆದರೂ ನಾಯಿ ಮಲಗಿದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವೇನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ನಾಯಿ ಆ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೊಳಕು ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನೀವು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
As I always say that 🐕 are taking over everything.
This is Bengaluru International Airport where not only indians but foreigners come around during their journey.
Let's put aside 20+ health risks to us because of this Stray 🐕situation and Imagine the second hand embarrassment. pic.twitter.com/miS0GXV25B
— Harshit Singh (@i_m_harshitsing) February 1, 2026
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಚೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಶ್ವಾನ
ಆದರೆ ಅನೇಕರು ನಾಯಿಯ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿದವು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
