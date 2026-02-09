Why Bengaluru Namma Metro is the Most Expensive in India ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.9): ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 50:50 ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, BMRCL ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ (FFC) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು (MoHUA) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಷ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಭಾರೀ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೂನ್ 2017 ರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ 1.5-2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ (ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇ. ಶ್ರೀಧರನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಹಂತ-1 ವೆಚ್ಚವು 2005 ರಲ್ಲಿ 6,395 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 14,133 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಇನ್ನು ಹಂತ-2 ವೆಚ್ಚವು 2014 ರಲ್ಲಿ 26,405 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ 40,614 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಈ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (O&M) ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಡೇಟಾ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಶೇ. 133 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. 2017–18ರಲ್ಲಿ ರೂ. 262.94 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2023–24ರಲ್ಲಿ ರೂ. 613.51 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 150 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಣದುಬ್ಬರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ?
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲವು 2017 ರಲ್ಲಿ 42.3 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ 76.95 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಂತ-2, 2A ಮತ್ತು 2B ಕಾರ್ಯಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 96 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
BMRCL ನ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರ?
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ರೂ. 13,106 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೂ. 21,521 ಕೋಟಿ ಅಧೀನ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 128 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು (ಒ&ಎಂಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ರೂ. 463 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. 2029-30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ರೂ. 2,700 ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಸಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗದು ಹೊರಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು JICA, ADB, EIB, AfD, AIIB ಮತ್ತು KfW ನಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು BMRCL ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗಮವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೆಟ್ರೋದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದೇ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಗದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾಡೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು (SCS) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಅಧೀನ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತಹ ಬೆಂಬಲವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು BMRCL ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಐದು ಚುನಾವಣಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 55,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ರೈಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ (43 ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ (33 ಕಿಮೀ) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇವಲ 57 ರೈಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ 19-ಕಿಮೀ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ ಎಂಟು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೇವಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
FFC ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?
ಸಮಿತಿಯು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು, ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು 2016 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ DMRC 2025 ರಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಸತ್ಯ ಅರಿಕುಥರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತಜ್ಞರು ಐದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ಅವಲಂಬನೆ, ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ದುರ್ಬಲ ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.