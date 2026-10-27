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- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್; ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 33 ಮತಗಳು!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್; ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 33 ಮತಗಳು!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇವರು ಕೇವಲ 33 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಇದು? ತಿಳಿಯಿರಿ.
‘ರೀಲ್ ಲೈಫ್’ ಬೇರೆ, ‘ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್’ ಬೇರೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ‘ರೀಲ್ ಲೈಫ್’ ಬೇರೆ, ‘ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್’ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಯಾರಿದು 21 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್?
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಸಿಯಾ ತಾಲೂಕಿನ 'ಇಂದೋ ಗಟಾ ಕಿ ಧಾಣಿ' ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸರಪಂಚ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ) ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (Om Prakash Bishnoi) ಎಂಬುವವರೇ ಈ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.
ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ:
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram): 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ (1.4 Million) ಫಾಲೋವರ್ಸ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (YouTube): ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರು (Subscribers)
ಫೇಸ್ಬುಕ್ (Facebook): 2.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್
1,600 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 33 ಮತಗಳು!
'ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,600 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಾದಾಗ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಕೇವಲ 33 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ‘ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ’ (ನಶಾಮುಕ್ತಿ) ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರರು ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ರೀಲ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇರೆ!
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವು, ಜನರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ, ಜಾತಿ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
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