ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 78 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಭಾಷಣವಾಗಿದ್ದು, 2025ರ 103 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾಷಣದ ಅವಧಿ 78 ನಿಮಿಷ
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ಒಟ್ಟು 78 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ (1 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ) ನಡೆಯಿತು.
ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಭಾಷಣ
ಈ ಬಾರಿಯ 78 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.
2025ರ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸತತ 103 ನಿಮಿಷಗಳ (1 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷ) ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಅವಧಿ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ 74 ನಿಮಿಷ, 2023ರಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷ, 2024ರಲ್ಲಿ 98 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 103 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂದೇಶ
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (103 ನಿಮಿಷ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಷಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 'ಶಕ್ತಿಯ ಸಪ್ತಧಾರೆ' 'ಜೆನ್ಝೀ ರೀಚ್ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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