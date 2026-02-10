- Home
Social Media Star Nirmala Navale Loses Panchayat Election by 300 Votes ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರೇಗಾಂವ್-ಕನ್ಹೂರ್-ಮೆಸಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಕರೇಗಾಂವ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನೀಶ್ ಪಚಾಂಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಪಚಾಂಗೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ ಅವರನ್ನು 300 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಸೋಲು ನವಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ ಮೂಲತಃ ಪುಣೆಯ ಶಿರೂರ್ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮವಾದ ಕರೇಗಾಂವ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಗ್ರಾಫ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ನವಲೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವ ಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
