ನಾಸಿಕ್ ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ನಿದಾ ಖಾನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ SIT
ನಿದಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತಾಂತರ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ, ಬುರ್ಖಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯು ಮಾಲೆಗಾಂವ್ನಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಿಕ್ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್, ದೂರುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ತಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು, ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಲು ಕಲಿಸಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಹಾನಿಯಾ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ
ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್
ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪರ ವಕೀಲೆ
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮೇ 02ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮೇ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿವೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
