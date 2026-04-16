ಟಿಸಿಎಸ್ ಎಚ್‌ಆರ್ ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಸಂಬಳ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್!

ನಾಸಿಕ್‌ನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

news Apr 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:social media
ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳು

ನಾಸಿಕ್‌ನ TCS BPO ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ HR ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ.

ನಿಧಾ ಖಾನ್‌ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್?

ನಾಸಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ TCS BPO ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಮೂಡಿದೆ.

ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಧಾ ಖಾನ್

HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಓದಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ನಿಧಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (SPPU) ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಚ್‌ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ

ನಿಧಾ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು, ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್ ನಾಸಿಕ್: 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಪೊಲೀಸರು TCSನ 7 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದಾನಿಶ್ ಶೇಖ್, ತೌಸಿಫ್ ಅತ್ತಾರ್, ರಝಾ ಮೆಮನ್, ಶಾರುಖ್ ಖುರೇಷಿ, ಶಫಿ ಶೇಖ್ & ಆಸಿಫ್ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತಿದ್ದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: 4 ಮಹಿಳೆಯರ ಸೆರೆ

ಹಾಡಿನಿಂದಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ಪವಾಡ' ಶಿವಲಿಂಗವಿರುವ ಆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಜ್ಯದ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್; ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 50 KM ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ