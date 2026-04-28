- ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ಆರ್ತನಾದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ಆರ್ತನಾದ
Most haunted place of India lohaghat mukti kothari ದೇವತೆಗಳ ನಾಡು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳವೂ ಇದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ರೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲ್ಲಂತೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ
ದೇವರುಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೊಂದು ಚಂಪಾವತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಹಘಾಟ್. ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಥಾರಿ ಎಂಬ ದೆವ್ವ ಇರುವ ಬಂಗಲೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಥ್ರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕೊಥಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು
ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಬಂಗಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಸ ವೈದ್ಯರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ರೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮ
ವೈದ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಗೆ (ಮುಕ್ತಿ ಕೊಥ್ರಿ) ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ರೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
