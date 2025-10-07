Biometric UPI Payments Face/Fingerprint Roll Out Across India from Oct 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.7): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶೀಯ ಪಾವತಿ ಜಾಲವಾದ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (Unified Payments Interface-UPI) ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಭಾರತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಆಧಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.ಪೇಮೆಂಟ್ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
