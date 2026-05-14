ಕೇರಳದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಕೇರಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಸಂಬಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇರಳ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ (LoP) ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಎಂಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1,85,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ಲಿಫ್ ಹೌಸ್
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ 'ಕ್ಲಿಫ್ ಹೌಸ್' ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತೀಶನ್ ಅವರ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ವಾಹನಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
6.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 6.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ: ಸತೀಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 53.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 68.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ: ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಬಳಿ 35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,128 ಗ್ರಾಂ (1 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದೆ. ಇದರ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ: ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸತೀಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು
ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಲವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳವೇ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ಈಗ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ನಾಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
