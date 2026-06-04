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- ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾನ್ಸೂನ್, 4 ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಆತಂಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾನ್ಸೂನ್, 4 ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಆತಂಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ) ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಮನದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ದಿನಗಳು ತಡವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಗೆ formal ಪಚಾರಿಕ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇರಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 15 ರಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಐಎಂಡಿ, ಮಾದರಿ ದೋಷದ ಅಂತರವನ್ನು (Model Error Margin) ± ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ, ಮೇ 26 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ದೇಶದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿವೆ.
ಮಾರುತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಮಳೆ
ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಮಧ್ಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳ, ಮಾಹೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಕೊಮೊರಿನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಆಗ್ನೇಯ, ನೈಋತ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ-ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಉತ್ತರದ ಮಿತಿಯು (Northern Limit of Monsoon) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉತಗಮಂಡಲಂ (ಊಟಿ), ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ತೂತುಕುಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನು ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಪೂರಕ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ (Convective Cloud Coverage) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳ ಆಳವು ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳ ಬಲವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಗಂಟುಗಳಷ್ಟಿದೆ (Knots).
ಈ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರಿ ಮಳೆಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾನದಂಡಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಂದು ಕೇರಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಆತಂಕ: 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪ್ರಭಾವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಒಂದೆಡೆ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WMO) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ದೇಶದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದ ನೆರಳು ಚಾಚಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' (El Niño) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟಿದೆ
ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಎಲ್ ನಿನೊ/ಲಾ ನಿನಾ ಜಂಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲ ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು WMO ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲೋಚಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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