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- ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಹಾಗಿತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಿವಾಸ: ₹5.47 ಲಕ್ಷದ ಸೋಫಾ, ₹11 ಲಕ್ಷದ ದೀಪ! Photos
ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಹಾಗಿತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಿವಾಸ: ₹5.47 ಲಕ್ಷದ ಸೋಫಾ, ₹11 ಲಕ್ಷದ ದೀಪ! Photos
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಲೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹58 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೀಶ್ ಮಹಲ್
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಫಲಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿವಾಸದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹58,83,66,314 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಾಂಗಣ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ, ಸೋಫಾ, ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಊಟದ ಟೇಬಲ್-ಕುರ್ಚಿಗಳ ಬೆಲೆ 30.52 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪರದೆಗಳ ಬೆಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲುಗಳ ಬೆಲೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಣೆಯ ಬೆಲೆ 41.16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪೌಡರ್ ಕೋಣೆಯ ಬೆಲೆ 5.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಲಾಬಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಲೆ 7.58 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಡಂಬ್ವೇಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ನ ಬೆಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್
ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಭೋಜನಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ನಂತರ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಭೋಜನಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
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