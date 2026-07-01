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- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರ ಅಮಾನತು, ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರ ಅಮಾನತು, ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು
ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಮೂವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮರ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು (GMC) ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೂವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರ (Dermatologists) ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಜಿಎಂಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ (Industry-sponsored) ಪ್ರವಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗುಜರಾತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ವೈದ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು? (Doctors Facing Disciplinary Action)
ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮೂವರು ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೂರತ್ನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ:
- ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಖಿಯಾ (ಸೂರತ್): ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್, ವೆನೆರಿಯೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ಸ್ (IADVL) ಗುಜರಾತ್ ಘಟಕದ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಡರ್ಮಕಾನ್ 2027' (Dermacon 2027) ರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಡಾ. ಅಮಿ ಶಾ (ಸೂರತ್): ಇವರೂ ಸಹ ಈ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಡಾ. ಗೀತಾ ಪಟೇಲ್ (ಅಹಮದಾಬಾದ್): ಇವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಜಿಎಂಸಿ 13 ತಿಂಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಅಸಲಿ ಹಗರಣ
ಈ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ದೆಹಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 9 ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು 30 ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ಅಬ್ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Abbvie Healthcare India Pvt Ltd) ಎಂಬ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಭರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2 ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿಯಮ 2002 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (Violations of Regulations & Laws)
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದ್ಯರ ಈ ವರ್ತನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. "ಈ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ 'ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ (ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ) ನಿಯಮಗಳು 2002' ರ ಕ್ಲಾಸ್/ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 6.8 ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಎಂಸಿ ತನಿಖಾ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಮರೂಪ ಸಂಹಿತೆ (UCMP) 2014 ಮತ್ತು 2024 ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಂಸಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
13 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ (Suspension Terms and No Practice Clause)
ಜಿಎಂಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 30 ರಿಂದಲೇ ಈ ಅಮಾನತು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ 13 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ (Medicine Practice) ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಇವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಮಾನತು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮರು-ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈದ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗದ (NMC) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ಎಂಸಿ ಗಡುವು; ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ (NMC Pressure on State Medical Councils)
ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗದ (NMC) ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೋಂದಣಿ ಮಂಡಳಿಯು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ (Reminder) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಎಂಸಿ, "ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ (ಜನವರಿ 8 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 29 ರಂದು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ) ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು (Action Taken Report) ಎನ್ಎಂಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ಈಗ ತೂಗುಗತ್ತಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ.
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