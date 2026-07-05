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- ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ; ರೈತರು ಕಂಗಾಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ; ರೈತರು ಕಂಗಾಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
El Niño entry India impact: ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿ, ಕೃಷಿ ನಂಬಿದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು.
ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಕಾರಣ
ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಕಾರಣ
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' (El Niño) ವಿದ್ಯಮಾನವು ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ರೈತರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ (Heatwave) ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕ
ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗಾ
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗಾ
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
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