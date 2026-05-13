ಚಿನ್ನ,ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ.6 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಕ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲು ದುಬಾರಿ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಶಾಕ್
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 9ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ
ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟಿತ್ತು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 9ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಸುಂಕ ದರ ಜಾರಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕುಟುಂಬಳಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲಿ ಬೀಳುವ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್
ಭಾರತ ಅತೀ ಹೆಚು ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಸರಿಸುಮಾರು 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
