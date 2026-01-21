ಅಡುಗೆಮನೆ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಖಜಾನೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ
Couple renovate kitchen and found hidden treasure news ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಫೂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ
Treasure
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಫೂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಫೂಕ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 400 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಹಿಸಿರದ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
gold
ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಗೆಯುವಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎನೋ ಇದ್ದಂತೆ ಅನಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1642 ಮತ್ತು 1644 ರ ನಡುವಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂತರ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
money
ಪೋರ್ಟನ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ರಾಜ ಜೇಮ್ಸ್ I ಮತ್ತು ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ I ರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ I, ಫಿಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಿರೀಟಗಳು, ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು.
Gold
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಫೂಕ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರು ಭಯದಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಹುತು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Treasure
ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹಳೆಯದು. ಈ ಘಟನೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
