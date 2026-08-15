ಭಾರತ, ನೇಪಾಳದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೇಶ ಇದೇ! ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ
Largest Hindu Population: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ, ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳ ಲಿಸ್ಟ್.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಸುಮಾರು 28.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಸರಿಸುಮಾರು 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ
ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿವೆ. ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 660,000 ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದವರು.
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