ಇದುವೇ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ವಧು; ವರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್!
ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ವಧುವಿನ ರಾಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವಧು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುರಿದು ಯೋಧೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡೋಲಿನ ಸದ್ದು, ಮಿನುಗುವ ಲೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟ ನೂರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂತೆ ಈಗ ವರ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ವಧು, ಕುದುರೆ ಏರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯೋಧೆಯಂತಹ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಇದನ್ನು ಮದುವೆಯ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವರನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವಧು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮದುವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಆಕೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜಮನೆತನದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @xoticbeauty.thebridal ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು 'ರಾಯಲ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೋಲು-ನಗಾರಿಗಳ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ವಧು ಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಗುತ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರನ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ವಧುವನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣುಸಿಂಹ' (ಅಸಲಿ ಶೇರ್ನಿ), 'ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೈಡ್' ಮತ್ತು 'ಹೊಸ ಯುಗದ ಗುರುತು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಿಲನವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ವಧುವೇ ದಿಬ್ಬಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ವಧು-ವರರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಥೀಮ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
