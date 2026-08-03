ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಏಕೆ? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ?
Pregnancy Delay: ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋದು ಯಾಕೆ?
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಗನೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬವಾದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಡಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಮೀಸಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ ಎಂದರೆ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದೆ ಇರುವುದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವೂ ಕಾರಣ
ಧೂಮಪಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳು ಅಂಡಾಶಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವುದು ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
35 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಫಲವತ್ತತೆ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸರಿಸುಮಾರು 40% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೀರ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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