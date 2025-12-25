ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರಕ್ತ .. ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ , ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆ?
Why people fear blood: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಯ ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೇಹವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆತಿರುಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಾಸೋವಗಲ್ ಸಿಂಕೋಪ್ (Vasovagal Syncope) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಕ್ತ, ಸೂಜಿ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ದೇಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಯ ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನರಮಂಡಲದ (Autonomic nervous system) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ವಾಸನೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೋಣೆಯ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ?
ಆತಂಕ, ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ (Panic attack) ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಲಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು?
ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಹ ಈ ಭಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
