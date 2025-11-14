ದಿಂಬಿನ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ?, ರೂಮರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಹಾಕಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ
Does phone cause cancer: ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ..
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?
ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾತೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?. ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ.
ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (RF) ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ FM ರೇಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ವಿಕಿರಣ(Non-ionizing radiation)ದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣವು DNA ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಂತಹ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳು ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗಿನ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ ಏನು?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
*ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ.
*ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ಬರುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
*ಗೊಂದಲಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
*ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು..
*ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ದೇಹದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ.
*ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಮನ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
*ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಭಯವಲ್ಲ, ಅರಿವು ಮುಖ್ಯ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಹಾರವು ಭಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ.