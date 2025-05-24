ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ!
ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ JN.1 ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದೆ!
2019ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೃತರಿಬ್ಬರೂ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಸೇರಿ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಕರಣ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 260 ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳತ್ತ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇರಳ – 95 , ತಮಿಳುನಾಡು – 66 , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – 56 ಕರ್ನಾಟಕ 35, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 85% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 4.45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 5.33 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?
ಅನೇಕ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಕೆ, ಇದನ್ನು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂಕೋಚನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕಾಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಜನರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮರುಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
JN.1 ಅಂದರೆ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಯು JN.1 ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. JN.1 ಎಂಬುದು BA.2.86 ರೂಪಾಂತರದ ವಂಶಸ್ಥ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಇದನ್ನು "ಆಸಕ್ತಿಯ ರೂಪಾಂತರ" (variant of interest) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರ ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡದೆ, ಸೌಮ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ JN.1 ನ ಉಪರೂಪಾಂತರಗಳು (LF.7 ಮತ್ತು NB.1.8) ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಬೇಗ ಹರಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇದು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ತಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ಉಪ-ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.