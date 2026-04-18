- ಎಐ ಇದ್ಯಲ್ಲ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸದ್ದಿಲ್ದೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ
ಎಐ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಎಐ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋರು ನೀವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಎಐ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ದಡ್ಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ಎಐ ಬಳಕೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಎಐ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಐ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಐ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಮೇಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಐ ಬಳಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಎಐಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ಎಐ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನೀವೂ ಎಐ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೀರಾ?
ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷ್ಯ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. . ಎಐ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಐ ಜನರ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಎಐಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಿದ ಎಐ
ಎಐಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜನರು ಒಂದು ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಎಐನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯ. ಎಐ ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರ ಸಮಯ ಉಳಿಸ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಎಐ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಕಾಲು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಐ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರ ಕೆಲ್ಸ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನು?
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಎಐ ಬಳಸದಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ಬಳಸುವಾಗ ಜನರು ಅತಿ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಎಐ ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಇಲ್ದೆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಇಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಜನರು ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ
ಎಐಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಎಐ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಐನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಐ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಐ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.
