- Home
- Technology
- Gadgets
- ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 5000 ರೂ ಒಳಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್
ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 5000 ರೂ ಒಳಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಕೇವಲ ಸಮಯ ನೋಡುವ ವಾಚ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. 5000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಕೇವಲ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಈಗ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಅಳೆಯುವ SpO2, ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ವಾಚ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 5,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ 5: ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬೋಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ಐರಿಸ್: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಸಿಎಂಎಫ್ ವಾಚ್ ಪ್ರೊ 2: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬೋಟ್ ವಾಲರ್ ವಾಚ್ 1R: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ಫಿಟ್ ಪ್ರೊ 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ಫಿಟ್ ಪ್ರೊ 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ₹4,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 1.96-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ, SpO2, ನಿದ್ದೆ, ಒತ್ತಡದ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 100+ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 150+ ವಾಚ್ ಫೇಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. SOS ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಇವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.