ಊಟದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಬರೀ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಊಟದ ನಂತ್ರ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಸೋಂಪು, ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಊಟದ ನಂತ್ರ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಏಲಕ್ಕಿಯೇ ಏಕೆ?
ಊಟದ ನಂತ್ರ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸುಗಂಧ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಸಾಲೆ, ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಏಲಕ್ಕಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಏಲಕ್ಕಿ. ಊಟದ ನಂತ್ರ ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ, ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ
ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಜೀರ್ಣ ರಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಊಟದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಡಿಟಾಕ್ಸ್
ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಿಹಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಏಲಕ್ಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿತವಾದ ಪರಿಮಳವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಕಾಡುವ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು?
ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಊಟದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
