ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ… ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಲ್ಲೇ
Right Way To Make Sambar Masala ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಘಮ ಘಮ ದೋಸೆ… ಅದರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಸಾಂಬಾರ್ , ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಬಾರ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಸಾಲೆ!
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಮಸಾಲೆಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ, ಶುದ್ಧತೆ—ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಂಪಾರೇ ಇಲ್ಲ!
ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ಕೆ = ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ!
ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್—
ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ—all fresh ಇರಬೇಕು
ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ!
ಹುರಿಯುವ ವಿಧಾನ – ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜ್!
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ:
2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
1.5 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ
5–6 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ + ಕರಿಬೇವು
ಸಣ್ಣ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಉರಿ ಬೇಡ! ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿ ಡಬಲ್!
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ + ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ + ಕರಿಮೆಣಸು ಹುರಿಯಿರಿ
ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆಗೆ thick texture + rich flavour ಸಿಗುತ್ತೆ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ:
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ + ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ
ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ… ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ರಿಕ್ – ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಒಣ ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ
ತೇವಾಂಶ ದೂರ ಇಡಿ
ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.