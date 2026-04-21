ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 7 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್, ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಲಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ.
ಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪಾಲಕ್, ಎಲೆಕೋಸಿನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಲಿವರ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ನಂತಹ ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಇವು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ (Catechin) ಎಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚು ಇರಲೇಬೇಕು!
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೆರೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡ್ಬೋದು?
ಉದುರುದುರಾಗಿ, ರುಚಿಕರ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ