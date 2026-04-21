ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ 7 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 7 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

food Apr 21 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Getty
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ:

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್, ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಲಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ.

ಕಾಫಿ:

ಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು:

ಪಾಲಕ್, ಎಲೆಕೋಸಿನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಲಿವರ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅರಿಶಿನ:

ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಟ್ಸ್:

ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಂತಹ ನಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಇವು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ:

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ (Catechin) ಎಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಲಿವರ್‌ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು:

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

