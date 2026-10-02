Kadhai Vs Pressure Cooker: ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
How to cook in kadai like pressure cooker: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆ (ಕಡಾಯಿ) ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸದೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರವಿದೆ.
ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ
ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ
ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ (Pressure) ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದರೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವ ಆಹಾರದಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಂತೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ದಮ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ದಮ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ತಳ ಆಳವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿರುವ (Thick bottom) ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ/ಮಾಂಸವನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ (ಸಿಮ್) ಮಾಡಿ.
ಬಾಣಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುವ, ಹಬೆ (ಆವಿ) ಹೊರಹೋಗದಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಬೆಯಲ್ಲೇ (Steam) ಆಹಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಪದೇಪದೇ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ.
ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್?
ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳು: ಆಲೂ-ಗೋಬಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ತರಕಾರಿಗಳು ಕರಗಿಹೋಗದೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ನಾನ್ವೆಜ್: ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾಂಸದ ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಇಳಿದು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಣಲೆಯ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ಮಹತ್ವ
ಬಾಣಲೆಯ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ಮಹತ್ವ
ಬಾಣಲೆಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಳವು ಶಾಖವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ತಳಹಿಡಿಯದಂತೆ ಮಗುಚಲು ಇದರ ಆಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ಉರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಉರಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಉರಿ ಇಟ್ಟರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಳತೆ: ಬಾಣಲೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿರುಗಿಸಲು ಜಾಗವಿರಬೇಕು.
ಪಾತ್ರೆಯ ಆಯ್ಕೆ: ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ) ಬಳಸಿದರೆ ಶಾಖ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದು ಅಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೌಟು ಬಳಸಬೇಡಿ.
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