ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ!
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಏರುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಹೇಳಲಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ಟಾದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮುಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಡ
ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ
ಗೋಡೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಏರುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಹೇಳಲಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
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