ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಸೂಪ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸೂಪ್ ಡಯಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸೂಪ್ಗಳಿವು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸೂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಎಲೆಕೋಸು, ಬೀನ್ಸ್, ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 90% ರಷ್ಟು ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿ ನೋಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾದರೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸಿ.
ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸೂಪ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
