ಮೈದಾ ಬೇಡ್ವೇ ಬೇಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೋಮೋಸ್
Veg momos recipe at home wow momo ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಸುಲಭವಾದ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಮೊಮೊಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ
1 ಕಪ್ ಕೀನ್ವಾ ಹಿಟ್ಟು
1/2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
1/2 ಕಪ್ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಕೋಸು
1/2 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್
1/4 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ
1/4 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ
2-3 ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಸುಲಭವಾದ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಮೊಮೊಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ
1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್
1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆ)
ಹಂತ ಹಂತದ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ
1. ಮೊದಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀನ್ವಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
2. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
3. ಇದರ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಲಘುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಸುಲಭವಾದ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಮೊಮೊಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ
4. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
5. ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾದ ರೋಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ.
6. ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಮೊಸ್ ಹಾಕಿ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ.
7. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಮೊಮೊಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.