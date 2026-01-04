ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಿಂದವ್ರು ಸೂಪರ್ ಅಂತಾರೆ
Cooking hacks and tips to make food tasty in kannada ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಟ್ರೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ
1. ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆದು ಪನೀರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ದ್ರವವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ರೋಟಿ ಅಥವಾ ಪರಾಠಾಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಪರಾಠಾಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
2. ಪಕೋಡಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಪಕೋಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಅನ್ನವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇವಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾರಮೆಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
7. ಪೂರಿಯನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹುರಿಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
8. ಹಲ್ವಾಕ್ಕಾಗಿ ರವೆ ಹುರಿಯುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಹಲ್ವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
9. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡಲು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಡಿಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ನೀರು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಹುರಿಯಿರಿ.
10. ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ-ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ-ಪುದೀನವನ್ನು ಸಾದಾ ಮೇಯನೇಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ.
