ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

18 ವರ್ಷದ ಗ್ಲೆನ್‌ಲಿವೆಟ್ (The Glenlivet 18 Year Old – The Epitome of Balance)| ಬೆಲೆ: 18,500 | ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಗ್ಲೆನ್‌ಲಿವೆಟ್ 18 ವರ್ಷದ ಗ್ಲೆನ್‌ಲಿವೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಹೈಲೈಟ್‌. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಓಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಶೆರ್ರಿ ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.